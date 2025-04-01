Luka

Dri-FIT 东契奇男子速干针织套头连帽衫

¥749

Luka Dri-FIT 东契奇男子速干针织套头连帽衫具备出众性能，旨在致敬卢卡·东契奇及其无可挑剔的球风。 采用双面针织面料，搭载导湿速干技术，助你在球场内外保持清爽活力。

  • 显示颜色： 大学灰/波斯紫
  • 款式： HQ8779-009

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。