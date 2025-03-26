Nike Lunar Force 1 Lux VT 男子运动鞋采用优质皮革妙搭创新 VAC-TECH 科技，运用真空压缩技术打造出近乎无缝的鞋面，缔造非凡的时尚感和耐用性。Lunarlon 中底带来柔软轻盈的缓震体验，搭配 Air-Sole 缓震系统，提供出众冲击防护。高帮设计结合可调固定带，兼顾支撑性与稳固锁定效果。

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