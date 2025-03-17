Nike Lunar Hyperquickness

男子篮球鞋

¥569
¥949
40% 折让

黑/冷灰/狼灰/金属银
仙人掌绿/宝石绿/橙红
黑/大学红/狼灰
黑曜石色/狼灰/健身蓝/荧光黄

Nike Lunar Hyperquickness 男子篮球鞋搭载 Hyperfuse 鞋面，同时配置 Lunarlon 中底，提升透气效果之余，铸就轻质支撑与灵敏缓震性能。内靴由夹层式网眼布制成，如球袜般完美包裹双足，让你在赛场尽享极致舒适。

  • 显示颜色： 黑/冷灰/狼灰/金属银
  • 款式： 652777-004

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