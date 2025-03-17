更多信息 尺码说明 5XS 36码(23CM)至37.5码(23.5CM)

4XS 37.5码(23.5CM)至38.5码(24CM)

3XS 38.5码(24CM)至40码(25CM)

XXS 40码(25CM)至41(26CM)

XS 41码(26CM)至42.5码(27CM)

S 42.5码(27CM)至44码(28CM)

M 44码(28CM)至45码(29CM)

L 45码(29CM)至46码(30CM)

XL 46码(30CM)至47.5码(31CM)

XXL 47.5码(31CM)至48.5码(32CM)

3XL 48.5码(32CM)至49.5码(33CM)

4XL 49.5码(33CM)至50.5码(34CM)

5XL 50.5码(34CM)至51.5码(35CM)