Nike Lunar Presto

男子运动鞋

¥510
¥729
30% 折让

激光红/煤黑/清透蓝/黑
暗云母绿/云母绿/涡轮绿/黑

Nike Lunar Presto 男子运动鞋脚踝处采用深口设计，关键区域采用弹性覆面，搭配对比拼色，缔造卓越穿着感与出众外观。

  • 显示颜色： 激光红/煤黑/清透蓝/黑
  • 款式： 579915-600

更多信息

尺码说明

  • 5XS 36码(23CM)至37.5码(23.5CM)
  • 4XS 37.5码(23.5CM)至38.5码(24CM)
  • 3XS 38.5码(24CM)至40码(25CM)
  • XXS 40码(25CM)至41(26CM)
  • XS 41码(26CM)至42.5码(27CM)
  • S 42.5码(27CM)至44码(28CM)
  • M 44码(28CM)至45码(29CM)
  • L 45码(29CM)至46码(30CM)
  • XL 46码(30CM)至47.5码(31CM)
  • XXL 47.5码(31CM)至48.5码(32CM)
  • 3XL 48.5码(32CM)至49.5码(33CM)
  • 4XL 49.5码(33CM)至50.5码(34CM)
  • 5XL 50.5码(34CM)至51.5码(35CM)

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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