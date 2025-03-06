Nike Lunar Trainer 1

男子训练鞋

¥539
¥899
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黑/荧光黄/白色
白金色/漂白宝石绿/橙红/白色

Nike Lunar Trainer 1 男子训练鞋采用新型 Lunarlon 中底，塑就极致柔韧的缓震效果，助你轻松驾驭持久训练。低帮设计带来赤足般的轻盈灵动感受，更配置独特设计外底，实现卓越抓地效果。

  • 显示颜色： 黑/荧光黄/白色
  • 款式： 652808-017

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