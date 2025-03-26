Nike LunarSpeed AXL Flash 男子跑步鞋采用简洁而极富支撑力的网眼布与人造革组合鞋面，结合 Flywire 束带，带来随行而动的贴合感受。该款设计配置柔软灵敏的 Cushlon 和 Phylon 泡棉，提供顶级减震性能。

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