Nike M2K Tekno 女子运动鞋从 Monarch 系列汲取灵感，并通过以太空时代为灵感的细节将其推向未来。匠心鞋面借鉴自元年款 Monarch，同时厚实外底撷取人气 Monarch IV 设计元素。

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