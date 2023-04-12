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      Nike M2K Tekno SP

      男子运动鞋

      ¥899

      Nike M2K Tekno SP 男子运动鞋从 Monarch 经典系列汲取灵感，结合柔软鞋舌和前卫感后跟夹设计，演绎现代风采。分层鞋面借鉴自 2002 年面世的元年款 Nike Air Monarch。

      • 显示颜色： 亚麻/麦黄/麦芽棕
      • 款式： BV0074-200

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