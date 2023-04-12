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      Mamba Focus EP

      男子篮球鞋

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      科比·布莱恩特富有黑曼巴精神，当他整装再出场，定会展现致命的强悍风范。Mamba Focus EP 男子篮球鞋采用灵感借鉴自蛇的蜕变的压纹鞋面，象征着科比的过渡时期。轻薄外底设计令双脚贴近地面，提升后撤步时的灵活度，创造足够空间，使出他的后仰跳投绝杀技。

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      尺寸与尺码

      根据部分消费者反馈，该鞋款尺码略偏小，请酌情考虑选购大半码或者一码

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