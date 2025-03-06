Manchester City FC Allegiance Shield 2.0 Compact

背包

¥299

Manchester City FC Allegiance Shield 2.0 Compact 双肩背包采用丝网印花工艺打造俱乐部徽章，彰显忠诚风范。软垫背带和多袋设计提供舒适缓震效果，打造井然有序的储物格局。

  • 显示颜色： 暗蓝黑/游戏宝蓝/湛黄
  • 款式： BA4806-470

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