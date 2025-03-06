Manchester United Authentic

男子翻领针织衫

¥279
¥399
30% 折让

Manchester United Authentic 男子翻领针织衫依托柔软耐穿的棉料，饰以刺绣徽章，缔造舒适体验，彰显红魔经典魅力。

  • 显示颜色： 暗红/白色
  • 款式： 542405-626

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。