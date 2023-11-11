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      足球守门员手套（1 副）

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      Nike Match 足球守门员手套（1 副），助你从容应对场上不同挑战。 掌心侧采用乳胶泡绵设计，帮助在接球时减缓足球冲击力；腕部宽版固定带结合魔术贴设计，在比赛中带来舒适稳固的佩戴感受。

      • 显示颜色： 黑/宝石绿/灯草紫红/白色
      • 款式： FJ4862-010

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