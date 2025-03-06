Nike Match

足球守门员手套（1 副）

¥199

Nike Match 足球守门员手套（1 副）的手掌部位添加乳胶泡绵设计，可在强力扑救时减缓足球冲击力，让你无所畏惧，从容应对每一次扑救。采用光滑表面，提升对球的抓握力；手指两侧采用网眼拼接设计，有助于提升舒适性

  • 显示颜色： 余烬红/极光绿/极光绿
  • 款式： HQ0257-850

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