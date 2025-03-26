Nike MatchFit OTC

足球袜

¥99

Nike MatchFit OTC 足球袜专为比赛、训练和日常穿着而设计，可有效防止双足在鞋内打滑，同时结合脚踝缓震设计，提供出众减震防护。

  • 显示颜色： 音速黄/狼灰/煤黑/煤黑
  • 款式： SX4855-706

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。