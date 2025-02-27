Nike Maxfly 2 男子田径钉鞋强势回归，助力精英跑者疾速开跑。该鞋款专为 100 米至 400 米（包括跨栏）短跑而设计，Air Zoom 缓震配置缔造出众回弹效果，结合非凡脚感，赋予你出众推进感。鞋底和鞋面经匠心设计，结合 Air Zoom 缓震配置回弹效果，塑就迅疾表现。无论是直道飞奔还是弯道疾驰，都能为你带来出色稳定性和掌控力，助你疾速冲向终点线。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。