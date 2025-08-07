Nike Maxfly 2

¥1,109 ¥1,299 14% 折让

Air Zoom 缓震配置结合碳纤维 Flyplate，缔造出众回弹体验。Nike Maxfly 2 男子田径钉鞋强势回归，助力精英跑者疾速开跑。 该鞋款专为 100 米至 400 米（包括跨栏）短跑而设计，Air Zoom 缓震配置缔造出众回弹效果，结合非凡脚感，赋予你出众推进感。 该鞋款的设计灵感源自纽约 The Armory 田径中心，这里欢迎不同实力的田径运动员前来参赛。

设计揭秘 鞋面采用 The Armory 原始椭圆形跑道表面的颜色设计。 绿色源自 The Armory 原田径场内场。 蓝色致意运动员热身区域。 醒目红色点缀则借鉴自 The Armory 的标志。 后跟交叉形印花与该场地的经典天花板相呼应。 Flyweave 结构 鞋面采用 Nike Flyweave 结构，稳固贴合，契合多种足型。 碳纤维 Flyplate 碳纤维 Flyplate 外形流畅，硬度适中，助你流畅自然迈步。 缓震回弹，出众脚感 前足 Air Zoom 缓震配置采用双气室设计，铸就出众稳定性，助你加足马力畅跑。 Maxfly 2 焕新设计 碳纤维 Flyplate 外形流畅，硬度适中，为你带来出色推进感。 精简元年款 Maxfly 中间的鞋钉，塑就稳固脚感。