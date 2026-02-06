 
Nike Mercurial Superfly 10 Elite 耐克刺客系列 AG 人造草地高帮足球鞋 - 亮石灰色/橙红/荧光黄

Nike Mercurial Superfly 10 Elite 耐克刺客系列 AG 人造草地高帮足球鞋 - 亮石灰色/橙红/荧光黄
痴迷于追求速度？皆专注于实现迅疾表现。攻无不克，绿茵利器。Nike Mercurial Superfly 10 Elite 耐克刺客系列 AG 人造草地高帮足球鞋搭载 3/4 掌型 Air Zoom 缓震配置，为你和迅疾过人的精英球员提供出色支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹性能，满足你对尽善尽美的追求。


  • 显示颜色： 亮石灰色/橙红/荧光黄
  • 款式： FQ8339-300

非凡触球感

Nike Gripknit 粘性材料打造出色触球感，助你在疾速带球或射门终结比赛时实现出色控球表现。该鞋款贴合足形，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出色抓附性能，塑就出众贴合感。Gripknit 材料，贴合足形，塑就出色触球体验。

迅疾表现，强劲抓地

鱼鳍状鞋钉由匠心排列的鞋钉组成，结合 Air Zoom 缓震配置，缔造出色抓地力。前掌鱼鳍状鞋钉，塑就强劲抓地性能。结合锋刃形和锥形鞋钉设计，助你在快速切入时轻松急停。

舒适贴合

Flyknit 飞织鞋面，专为迅疾表现匠心打造。轻盈强韧的 Flyknit-Atomknit 材料有助减轻鞋身重量，提供有力支撑。Gripknit、Atomknit 与 Flyknit 飞织组合材料，打造轻盈出众的鞋面，缔造出色的触球体验，有助减少磨合时间。Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。

产品细节

  • 适用于人造长草球场
  • 缓震鞋垫设计
