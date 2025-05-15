Nike Mercurial Superfly 10 Elite x Air Max 95 SE

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在 Air Max 95 诞生 30 周年之际，Nike Mercurial Superfly 10 Elite x Air Max 95 SE 耐克刺客系列男子天然硬质草地足球鞋巧妙结合经典休闲鞋款设计。这款特别版鞋款旨在向经典 Air Max 鞋款配色致敬，将其与出众的 Mercurial 系列相结合。混糅后跟反光设计细节、刺绣耐克勾标志和外底图案，借鉴自精英球员和伟大球队所穿的元年款战靴。

迅疾表现，强劲抓地 匠心鞋钉，助你在切入时轻松急停。 非凡触球感 匠心材料打造出色触球感，助你在疾速带球时发挥非凡控球表现，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附性能。 舒适贴合 Flyknit 飞织鞋面，专为赛场上疾速出色的精英球员打造，营造稳固贴合感。结合匠心材料，打造轻盈出众的鞋面，缔造稳固的触球体验，减少磨合时间。Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。