Nike Mercurial Superfly 10 Pro "Kylian Mbappé"

¥669 ¥1,199 44% 折让

正如基里安·姆巴佩本人在赛场的开创性表现，这款 Nike Mercurial Superfly 10 Pro "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩男/女 FG 天然硬质草地高帮足球鞋同样具有非凡意义。 流畅线条诠释着他不屈不挠的比赛姿态，搭配后跟 Air Zoom 缓震配置与前足 V 字形鞋钉，结合 Flyknit 飞织鞋面， 为你提供强劲爆发力，助你在赛场上择定良机，凭借冲刺改变比赛战局。

出众脚感 匠心鞋面专为进球打造，在你疾速带球时铸就出众控球表现。 迅疾表现，强劲抓地 鱼鳍状鞋钉搭配 V 字形和锋刃形鞋钉，助你在快速切入时轻松急停。 舒适贴合 Flyknit 飞织鞋面，专为迅疾表现匠心打造。 鞋面融入轻盈非凡的 Flyknit 飞织材料，缔造出众支撑力和出色触球感。 略带弹性的 Flyknit 飞织鞋口，稳固贴合。