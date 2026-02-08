Nike Mercurial Superfly 10 Pro "Kylian Mbappé"
耐克刺客系列姆巴佩男/女 FG 天然硬质草地高帮足球鞋
44% 折让
正如基里安·姆巴佩本人在赛场的开创性表现，这款 Nike Mercurial Superfly 10 Pro "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩男/女 FG 天然硬质草地高帮足球鞋同样具有非凡意义。 流畅线条诠释着他不屈不挠的比赛姿态，搭配后跟 Air Zoom 缓震配置与前足 V 字形鞋钉，结合 Flyknit 飞织鞋面， 为你提供强劲爆发力，助你在赛场上择定良机，凭借冲刺改变比赛战局。
- 显示颜色： 浅甜瓜橙/伊格鲁蓝/孔雀蓝
- 款式： IM9321-801
出众脚感
匠心鞋面专为进球打造，在你疾速带球时铸就出众控球表现。
迅疾表现，强劲抓地
鱼鳍状鞋钉搭配 V 字形和锋刃形鞋钉，助你在快速切入时轻松急停。
舒适贴合
Flyknit 飞织鞋面，专为迅疾表现匠心打造。 鞋面融入轻盈非凡的 Flyknit 飞织材料，缔造出众支撑力和出色触球感。 略带弹性的 Flyknit 飞织鞋口，稳固贴合。
产品细节
- 适合干燥的天然草地球场（而非微湿短草球场）使用
- 缓震鞋垫
