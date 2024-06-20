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      Nike Mercurial Vapor 15 Academy 耐克刺客系列

      男子多种场地足球鞋

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      泡沫粉/黑
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      Nike Mercurial Vapor 15 Academy 耐克刺客系列男子多种场地足球鞋专为想展现出色比赛表现的球员而打造。 该鞋款的设计灵感源自职业球员在世界大型锦标赛上大放异彩时所穿的装备，注入粉色元素，饰以耐克勾标志。 Air Zoom 缓震配置，助力引爆疾速，出众战靴助你蓄势待发，创造精彩时刻。

      • 显示颜色： 泡沫粉/黑
      • 款式： DJ5631-601

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