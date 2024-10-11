Nike Mercurial Vapor 16 Academy

耐克刺客系列男子多种场地足球鞋

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冰川蓝/轨道蓝
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想让疾速表现跃升新层次？Nike Mercurial Vapor 16 Academy 耐克刺客系列男子多种场地足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，为你提供强劲支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹性能，助你在比赛中掌控配速和节奏。

  • 显示颜色： 冰川蓝/轨道蓝
  • 款式： FQ8374-400

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