Nike Mercurial Vapor 16 Academy
耐克刺客系列男/女 MG 多种场地低帮足球鞋
43% 折让
攻无不克，绿茵利器。Nike Mercurial Vapor 16 Academy 耐克刺客系列男/女 MG 多种场地低帮足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，为你提供出色支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹性能，助你在比赛中掌控速度和节奏。
- 显示颜色： 亮石灰色/橙红/荧光黄
- 款式： FQ1458-300
迅疾表现，强劲抓地
鱼鳍状鞋钉搭配 Air Zoom 缓震配置，助你引爆疾速。V 字形和锋刃形鞋钉，助你在切入时轻松急停。
非凡触球感
NikeSkin 鞋面搭配 V 字形纹理设计，提供出色控球力，缔造非凡脚感。
舒适贴合
鞋面采用合成材质，柔韧灵活，缔造出众支撑力和出色触球感。
产品细节
- 适用于天然和人造场地
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 亮石灰色/橙红/荧光黄
- 款式： FQ1458-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
