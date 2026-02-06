Nike Mercurial Vapor 16 Elite

¥1,149 ¥2,099 45% 折让

谁不喜欢经典回潮款呢？Nike Mercurial Vapor 16 Elite 耐克刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋将 Mercurial 的经典橙色传承与我们的前沿材料和工艺相融合。它将你喜爱的经典元素与现代科技融合，例如回弹缓震的 Air Zoom 缓震系统，以及鱼鳍状鞋钉，助你奋力前进。

迅疾表现，强劲抓地 搭载 3/4 掌型 Air Zoom 缓震配置，结合 V 字形鞋钉和锋刃状鞋钉，助力关键时刻牢牢抓附地面。 舒适脚感 Nike Gripknit 材料打造出色触球感。合成材质鞋面结合抓附纹理贴合足形，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出色抓附性能，塑就出众贴合感。 舒适贴合 Flyknit 飞织鞋面，专为赛场上势破疾速的精英球员打造，营造稳固贴合感。结合 Gripknit 材料，打造轻盈出众的鞋面，缔造利落的触球体验，有助减少磨合时间。