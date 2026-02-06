Nike Mercurial Vapor 16 Pro
耐克刺客系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋
准备好疾速驰骋了吗？攻无不克，绿茵利器。Nike Mercurial Vapor 16 Pro 耐克刺客系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋专为那些希望在比赛中保持快节奏的球员打造。鞋款后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，同时提供强劲支撑力，助你突破后卫线，为比赛全力以赴。Flyknit 飞织鞋面，塑就轻盈脚感，助你展现迅捷表现，令球技跃升新层次。
- 显示颜色： 亮石灰色/橙红/荧光黄
- 款式： FQ8687-300
迅疾表现，强劲抓地
生成式设计外底，为后跟提供出众支撑力，在急停和转向时提供强劲抓地力。
舒适贴合
Flyknit 飞织鞋面，结合多种元素，匠心设计，塑就迅疾表现。鞋面融入轻盈而强韧的 Flyknit 飞织材料，缔造出众支撑力和出色触球感。
产品细节
- 适用于短草人造场地
- 缓震鞋垫设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
