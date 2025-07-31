Nike Mercurial Vapor 16 Pro

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准备好疾速驰骋了吗？Nike Mercurial Vapor 16 Pro 耐克刺客系列 TF 男/女人造场地低帮足球鞋专为那些希望在比赛中保持快节奏的球员打造。鞋款后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，同时提供强劲支撑力，助你突破后卫线，为比赛全力以赴。Flyknit 飞织鞋面，塑就轻盈脚感，助你展现出众表现，令球技跃升新层次。

迅疾表现，强劲抓地 生成式设计外底，为后跟提供出众支撑力，在急停和转向时提供强劲抓地力。 舒适贴合 Flyknit 飞织鞋面，结合多种元素，匠心设计，塑就迅疾表现。鞋面融入轻盈而强韧的 Flyknit 飞织材料，缔造出众支撑力和出色触球感。