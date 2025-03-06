Nike Mercurial Veer

足球

¥169

Nike Mercurial Veer 足球出色融合 TPU 球皮与炫彩图案，铸就出众的弹性表现，于绿荫赛场尽显醒目风采。

  • 显示颜色： 白色/清新黄绿/湛黄/黑
  • 款式： SC2208-173

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