Nike Mercurial Veloce II CR AG-R

人造草地足球鞋

¥999

Nike Mercurial Veloce II CR AG-R 刺客系列男子人造草地足球鞋搭载轻质人造革鞋面，缔造舒适脚感，同时运用出色外底设计实现疾速性能与强大侧向抓地力。

  • 显示颜色： 金属银/宝石绿/黑
  • 款式： 725191-003

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