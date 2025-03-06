Nike Mercurial Veloce II CR7 男子人造草地足球鞋搭载轻质合成鞋面，为你缔造绝佳的舒适脚感，出色外底设计带来极速性能与超强侧向抓地力，为你塑就克里斯蒂亚诺·罗纳尔多般的巨星风采。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。