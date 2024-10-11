Nike Metcon 1 OG

男子训练鞋

¥589
¥999
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Nike Metcon 1 OG 男子训练鞋携简约设计震撼回归， 采用 Flywire 飞线与透气网眼鞋头，迭代演绎 2015 年风靡健身界的实力潮鞋。 在其问世 10 周年之际，带你轻松应对严苛训练。

  • 显示颜色： 黑/狼灰/校园红
  • 款式： FQ1854-001

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