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      男子训练鞋（交叉与举重训练）

      ¥999

      Nike Metcon 4 PREM 男子训练鞋（交叉与举重训练）采用革新鞋面结合特殊花纹设计，铸就稳定耐穿表现。Flywire 技术实现锁定贴合效果，前足部位采用粘性橡胶材质，在训练中铸就非凡抓地力。

      • 显示颜色： 白色/游戏红/金属银
      • 款式： AH7454-106

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