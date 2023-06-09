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      Nike Metcon 8 AMP

      女子训练鞋

      ¥899

      穿上该款 Nike Metcon 8 AMP 女子训练鞋，畅享训练时刻。 该鞋款采用亮眼配色，彰显活力风范，助你在训练期间跟随节拍尽情舞动，或以电子色调为灵感，另行创作一套训练动作。 鞋面轻盈透气，令耐穿性和舒适性达成理想平衡，塑就训练佳选，助你在有氧运动中身姿矫捷，在举重训练时爆发能量。

      • 显示颜色： 深紫红/微黄绿/黑蓝/波罗的海蓝
      • 款式： DV1168-500

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