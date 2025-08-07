Nike Metcon 9
女子训练鞋
30% 折让
无论你训练的初衷是什么，Nike Metcon 9 女子训练鞋让你的一切努力都有所值。该鞋款焕新升级，后跟采用 Hyperlift 设计，结合侧边橡胶包覆设计，得到了世界精英运动员的认可，专为举重、交叉训练和奋力拼搏之人匠心打造，成为训练鞋领域的经典标杆。
- 显示颜色： 黑/煤黑/烟灰/白色
- 款式： DZ2537-001
训练加码，强劲发力
后跟采用 Hyperlift 设计，为你在分腿下蹲、硬举和其他下半身训练等严苛训练活动中提供出色稳定性。该设计可让重力向下、向外分散，同时增强后跟的刚度。这种稳定设计可助你稳稳贴地的同时得到有力支撑，在负重时效果尤为明显。
稳固感受
鞋带采用魔术贴固定，让你系好鞋带后便可专注训练。
助力攀顶
鞋侧搭配橡胶包覆设计，提升耐穿性和支撑力，助你匀速攀爬绳索。侧边橡胶从中底延伸至鞋面，为多向运动提供有力支撑。
舒爽耐穿
轻盈透气网眼布帮助双足保持舒爽，同时经久耐穿。
泡绵设计
泡绵中底塑就出众回弹的缓震性能，在长时间的有氧训练和运动中带来非凡舒适感受。
其他细节
- 橡胶外底，为挺举和弓箭步走等动态运动提供非凡抓地力
- 透气织物融入触感出众的印花，呈现立体效果和丰富的纹理质感，提升耐穿性
- 鞋头区域采用柔韧灵活且经久耐穿的支撑设计，让脚趾在举重运动中可自如伸展
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
