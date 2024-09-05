Nike Metcon 9

男子训练鞋

¥699
¥999
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黑/煤黑/烟灰/白色
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无论你训练的初衷是什么，Nike Metcon 9 男子训练鞋让你的一切努力都有所值。该鞋款焕新升级，后跟采用 HyperLift 设计，结合侧边橡胶包覆设计，得到了世界精英运动员的认可，专为举重、交叉训练和奋力拼搏之人匠心打造，成为训练鞋领域的经典标杆。

  • 显示颜色： 黑/煤黑/烟灰/白色
  • 款式： DZ2617-001

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