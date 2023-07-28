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      Nike Metcon 9

      男子训练鞋

      ¥999

      黑/煤黑/烟灰/白色
      白色/赛车蓝/黑曜石色/白金色

      无论你训练的初衷是什么，Nike Metcon 9 男子训练鞋让你的一切努力都有所值。该鞋款采用大面积 HyperLift 设计和橡胶攀绳包覆设计，得到了世界精英运动员的认可，专为举重、训练和奋力拼搏之人匠心打造，成为训练鞋领域的经典标杆。

      • 显示颜色： 黑/煤黑/烟灰/白色
      • 款式： DZ2617-001

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