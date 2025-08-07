 
无论你训练的初衷是什么，Nike Metcon 9 AMP 女子训练鞋让你的一切努力都有所值。该鞋款焕新升级，后跟采用 Hyperlift 设计，结合侧边橡胶包覆设计，得到了世界精英运动员的认可，专为举重、交叉训练和奋力拼搏之人匠心打造，成为训练鞋领域的经典标杆。以花卉为主题的设计，为训练增添趣味，助你尽情畅动。


  • 显示颜色： 水洗珊瑚红/神秘焰火色/浅粉色/黑
  • 款式： HJ6210-600

无论你训练的初衷是什么，Nike Metcon 9 AMP 女子训练鞋让你的一切努力都有所值。该鞋款焕新升级，后跟采用 Hyperlift 设计，结合侧边橡胶包覆设计，得到了世界精英运动员的认可，专为举重、交叉训练和奋力拼搏之人匠心打造，成为训练鞋领域的经典标杆。以花卉为主题的设计，为训练增添趣味，助你尽情畅动。

训练加码，强劲发力

后跟采用 Hyperlift 设计，为你在分腿下蹲、硬举和其他下半身训练等严苛训练活动中提供出色稳定性。该设计可让重力向下、向外分散，同时增强后跟的刚度。这种稳定设计可助你稳稳贴地的同时得到有力支撑，在负重时效果尤为明显。

稳固感受

鞋带采用魔术贴固定， 让你系好鞋带后便可专注训练。

助力攀顶

鞋侧搭配橡胶包覆设计，提升耐穿性和支撑力，助你匀速攀爬绳索。侧边橡胶从中底延伸至鞋面，为多向运动提供有力支撑。

舒爽耐穿

轻盈透气网眼布帮助双足保持舒爽，同时经久耐穿。

泡绵设计

泡绵中底塑就出众回弹的缓震性能，在长时间的有氧训练和运动中带来非凡舒适感受。

其他细节

  • 橡胶外底，为挺举和弓箭步走等动态运动提供非凡抓地力
  • 透气织物融入触感出众的印花，呈现立体效果和丰富的纹理质感，提升耐穿性
  • 鞋头区域采用柔韧灵活且经久耐穿的支撑设计，让脚趾在举重运动中可自如伸展

产品细节

  • 显示颜色： 水洗珊瑚红/神秘焰火色/浅粉色/黑
  • 款式： HJ6210-600

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

