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      Nike Metcon 9 AMP

      男子训练鞋

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      无论你训练的初衷是什么，Nike Metcon 9 AMP 男子训练鞋让你的一切努力都有所值。该鞋款焕新升级，后跟采用 Hyperlift 设计，结合侧边橡胶包覆设计，得到了世界精英运动员的认可，专为举重、训练和奋力拼搏之人匠心打造，成为训练鞋领域的经典标杆。

      • 显示颜色： 原子橙/冰桃红/奶油桃红/白色
      • 款式： DZ2616-800

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