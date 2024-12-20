Nike Midlength 大童夹克采用梭织面料和撞色设计，助你保持温暖。全长拉链开襟结合按扣魔术贴挡风片，帮助御寒保暖。休闲剪裁，便于叠搭；合成材质填充物，增强保暖效果；风帽顶部融入弹性设计，营造稳固舒适感受，让孩子们在冷天也能去撒欢。

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