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      Nike MMW 5 Slide

      男子拖鞋

      ¥979
      ¥1,399
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      暗卡其/暗卡其/暗卡其
      荧光黄/黑/荧光黄

      Alyx 创始人兼创意总监 Matthew M. Williams 以擅长将时尚推行至新领域而著称。他运用简单的设计理念，将自己在纽约和加利福尼亚的生活体验和前沿创新巧妙糅合。Nike MMW 5 Slide 男子拖鞋则基于该理念设计，可在前往瑜伽馆时穿着，亦可驾驭其他不同场合。

      • 显示颜色： 暗卡其/暗卡其/暗卡其
      • 款式： DH1258-200

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