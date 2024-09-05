Nike MMW 5 Slide

男子拖鞋

¥979
¥1,399
30% 折让

暗卡其/暗卡其/暗卡其
荧光黄/黑/荧光黄

Alyx 创始人兼创意总监 Matthew M. Williams 以擅长将时尚推行至新领域而著称。他运用简单的设计理念，将自己在纽约和加利福尼亚的生活体验和前沿创新巧妙糅合。Nike MMW 5 Slide 男子拖鞋则基于该理念设计，可在前往瑜伽馆时穿着，亦可驾驭其他不同场合。

  • 显示颜色： 暗卡其/暗卡其/暗卡其
  • 款式： DH1258-200

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