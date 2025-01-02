Nike Motiva GORE-TEX 女子防水步行运动鞋专为潮湿天气步行打造，采用防水 GORE-TEX 鞋面和反光细节设计，帮助双足保持干爽。 采用加厚泡绵中底结合外底 Comfortgroove 凸起纹路设计，让你无惧崎岖道路，一路畅行。 弧形摇杆设计，缔造非凡舒适感受，助你稳步前行。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。