Nike Multi

Dri-FIT 大童透气速干训练上衣

¥179
¥229
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Nike Multi Dri-FIT 大童速干训练上衣堪称运动多面手。无论跑步、篮球、骑行还是玩耍，皆可轻松驾驭。针织面料可导湿速干，结合背面透气网眼拼接设计，助你在不同活动中保持清爽舒适。换上新装‏，这就上场开玩吧！

  • 显示颜色： 爱琴海风暴蓝/黑
  • 款式： FB1292-429

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