Nike Multi+

Dri-FIT 大童透气速干训练短裤

¥149
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无论是在跑道训练时冲刺提速，还是在排球场上努力取胜，Nike Multi+ Dri-FIT 大童速干训练短裤皆可助你保持舒适，专注运动。轻盈针织面料搭载导湿速干技术，让你在不同活动中畅享干爽体验。

  • 显示颜色： 黑/白色/黑
  • 款式： FV0269-010

尺寸与尺码

标准版型：经典休闲

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