Nike Multi Dri-FIT 大童速干梭织短裤质感轻盈，同时配有多个口袋，令随身物品触手可及。导湿速干的 Dri-FIT 技术，助你在训练和比赛时保持身体干爽。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HJ0630-010

Nike Multi Dri-FIT 大童速干梭织短裤质感轻盈，同时配有多个口袋，令随身物品触手可及。导湿速干的 Dri-FIT 技术，助你在训练和比赛时保持身体干爽。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
  • 侧边口袋搭配两个网眼布口袋，提供多种收纳选择

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。侧边口袋：78% 锦纶/22% 氨纶
  • 反光细节
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HJ0630-010

