Nike Multi
Dri-FIT 大童速干短袖上衣
11% 折让
Nike Multi Dri-FIT 大童速干短袖上衣采用轻盈针织面料，助你畅玩不停歇。经典版型结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在升温之际保持干爽舒适。
- 显示颜色： 浅军绿/浅橄榄绿/白色
- 款式： HJ3771-320
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 革新衣袖设计，提供充裕活动空间，缔造舒适穿着感受
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
