Nike Multi
Dri-FIT 大童（男孩）速干开衩裤脚短裤
15% 折让
Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）速干开衩裤脚短裤采用轻盈针织面料，助你在训练中发挥出色表现。裤脚外侧开衩设计结合内置衬裤，助你舒适畅动；Dri-FIT 导湿速干技术，在升温之际帮助身体保持干爽。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HJ3787-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 内置衬裤，缔造舒适支撑体验
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 面料/里料/口袋：100% 聚酯纤维
- 反光细节
- 侧边口袋设计
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
