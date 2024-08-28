Nike Multi

Dri-FIT 大童（男孩）速干舒爽短袖上衣

¥159
¥229
30% 折让

黑/白色
游戏宝蓝/白色

Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）速干短袖上衣采用导湿速干面料，助力随时应战，堪称日常佳选单品。选它就对了。此款上衣质感轻盈，可导湿速干，无论是在操场玩耍，和朋友一起骑自行车，还是在团队训练中大展身手，皆能助你保持干爽舒适。仔细观察，来破解整版印花的密码吧。猜猜是什么？是 Nike 品牌名与匠心设计的巧妙融合。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FN8694-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。