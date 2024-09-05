Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）速干短袖上衣采用导湿速干面料，助力随时应战，堪称日常佳选单品。选它就对了。此款上衣质感轻盈，可导湿速干，无论是在操场玩耍，和朋友一起骑自行车，还是在团队训练中大展身手，皆能助你保持干爽舒适。仔细观察，来破解整版印花的密码吧。猜猜是什么？是 Nike 品牌名与匠心设计的巧妙融合。

显示颜色： 黑/白色

款式： FN8694-010