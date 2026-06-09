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Nike Multi
Dri-FIT 大童（男孩）速干针织短裤
¥229
Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）速干针织短裤助你保持干爽舒适，在比赛中发挥上佳状态。网眼侧拼接搭配导湿速干技术，无论是比赛还是训练，皆可助你保持干爽。
- 显示颜色： 黑/烟灰/浅柠色
- 款式： IF2502-010
Nike Multi
¥229
Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）速干针织短裤助你保持干爽舒适，在比赛中发挥上佳状态。网眼侧拼接搭配导湿速干技术，无论是比赛还是训练，皆可助你保持干爽。
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 插手口袋
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/烟灰/浅柠色
- 款式： IF2502-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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