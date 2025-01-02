Nike Multi Repel

Therma-FIT 大童拒水加绒长裤

¥239
¥369
35% 折让

绿古色/海岸蓝/调色/白色
黑/浅烟灰/调色/白色

Nike Multi Repel Therma-FIT 大童拒水加绒长裤温暖舒适，搭配拒水面料，有助抵御雨水侵袭。

  • 显示颜色： 绿古色/海岸蓝/调色/白色
  • 款式： HF4418-338

尺寸与尺码

标准版型：经典休闲

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。