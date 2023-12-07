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      Nike Multi+

      Therma-FIT 大童加绒训练长裤

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      Nike Multi+ Therma-FIT 大童加绒训练长裤采用经典设计，令你无惧天气变化，彰显出众 MVP 风范。此款长裤采用加绒针织面料制成，表面触感顺滑，内里柔软加绒，专为冷天玩耍打造，助你在低温天气下玩乐不止。正面小腿处搭配耐克勾标志，为你的造型增添别致火热风范，助你型格满满，自信开启精彩的一天。

      • 显示颜色： 黑/煤黑/白色
      • 款式： FD3905-010

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